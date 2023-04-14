Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bu akşam sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



OYNANAN İLK MAÇI KAYSERİSPOR 2-1 KAZANDI



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.



Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.