Galatasaray-Kayserispor maçının biletleri tükendi

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluk maçına çıkacağı Kayserispor maçının biletleri bitti.

Biletlerin fiyatları 18 bin 500 TL ile bin 200 TL arasında değişiyordu.



Kayserispor maçında şampiyonluk gelmesi halinde önce Rams Park’ta şampiyonluk turu atılacak sonra yeni ev olan Kemerburgaz’a değil Florya’ya geçilecek.



Mücadele 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.