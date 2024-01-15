Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor (Canlı anlatım ve maçtan notlar)

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.



Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.



Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman yer aldı.



7 FUTBOLCU KADRODA YOK



Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.



Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.



BOEY 2 MAÇ SONRA KADRODA



Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.



Fransız futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında sarı kart cezası, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan da müsabakada yedekler arasında görev bekledi.



TETE 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sağ kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'yi görevlendirdi.



Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Tete, 4 maç aradan sonra ilk 11'de şans buldu.

BERKAN KUTLU YEDEKLERDE



Galatasaray'da kiralıktan dönen Berkan Kutlu, müsabakada yedekler arasında yer aldı.



Sarı-kırmızılı kulüp, orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında İtalya'nın Genoa ekibine kiralamıştı.



ŞEHİTLER ANILDI



Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Galatasaraylı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısının bulunduğu siyah tişörtle ısınmaya çıktı.



Tribünde "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" yazılarının bulunduğu pankartlar açan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.



İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera; Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil



Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'da başladı.



Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığıı mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.



SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.



SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.



Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.



LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.



Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.



Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

