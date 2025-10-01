Galatasaray kazandı, övgü üstüne övgü yağdı: "Kıskananlar kafalarını kuma gömdü | İnsanüstü mücadele"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u konuk etti.



Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etti ve Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Liverpool ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattı.



Spor yazarları, Galatasaray'ın Liverpool'a karşı aldığı zaferi köşelerinde değerlendirdi.



İşte yazarların yorumları:



"LUCESCU'NUN RUHU VARDI SANKİ"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Dünyanın en kaliteli takımlarından biri Liverpool’un ikinci 45’te baskıyı artırması doğal... Arne Slot, İstanbul’dan puanla çıkmak için tüm kozlarını oynadı, bir ara Liverpool’un ileri dörtlüsü sağdan sola Salah-İsak-Ekitike-Wirtz oldu. Üstelik Osimhen-İlkay çıkıp İcardi-Sara girince önde top tutamamaya başladı sarı kırmızılılar. Okan Buruk’un dün verdiği en doğru karar, Frankfurt’ta her topu ezen ve takımına adeta ihanet eden Sane’yi oyuna sokmamasıydı bence. Büyük hoca, büyük oyuncuların etiketleri altında ezilmez. Formayı hak edene verir. Büyük maçlarda aniden formasyon değiştirmez, takımının alışık olduğu ayarları bozmaz. Doğru kararlar, doğru oyunları tetikler. O zaman da dünkü gibi büyük galibiyetler gelir işte. Kenarda Mircea Lucescu’nun ruhu vardı sanki ikinci yarıda."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında kulübedeki yerini aldı.

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAYBEDİLMEZ"



Cem Dizdar/Fanatik: "Uğurcan Çakır’ın da kurtarışlarıyla son bölüme önde giren Galatasaray tüm sahayı muazzam bir enerjiyle kaplayarak maçı galibiyet dengesinde tutmayı başardı. Sona doğru Liverpool düzenli oyundan uzaklaşıp ‘ihtimal belirsizliği’ne top atmaya başlayınca Okan Buruk’un şöhretli transfer Leroy Sane’siz planı enerjiyle de birleşince Galatasaray maçı kazandı. Yani neymiş? Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığı gibi peşin peşin de kaybedilmiyormuş. Futbol bir kez daha gösterdi ki her güçlüğün mutlaka bir çözümü bulunuyor."



"İNSANÜSTÜ BİR MÜCADELE"



Reha Kapsal/Fotomaç: "Tüm oyuncular sınırlarını ve limitlerini sonuna kadar zorladı. Galatasaray insanüstü bir mücadele ortaya koyarak hak ettikleri bir 3 puanla Avrupa'da yeni bir destan daha yazdı. Bu galibiyet ve performans gelecek maçlar için referans aldığımızda büyük olasılıkla ilk 24 tamam. Ama ilk 8'de yer alması işten bile değil."

Galatasaraylı Osimhen, Liverpool ağlarına attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

"SAHAYA BÜYÜK KARAKTER KOYDU"



Serkan Akcan/Fanatik: "Galatasaray’da Torreira, İİlkay, Barış ve Osimhen özellikle ilk yarıda çok büyük oynadılar. Zaten Liverpool’a karşı kazanmak için herkesin maksimumunda oynaması gerekir. Torreira, Liverpool orta sahasına büyük üstünlük kurdu, top kazandı ve doğru pas tercihleriyle atakları başlattı. İİlkay Gündoğan müthiş bir akıl katıyor oyuna. Dün gece Liverpool’a karşı tüm takımın oyun aklıydı, zekasıyla Osimhen’i, Barış’ı, Yunus’u doğru yerlerde topla buluşturdu. Osimhen, sakatlık sonrası tam anlamıyla sağlığına kavuşmamış olabilir ama Liverpool’a karşı sahaya büyük bir karakter koydu. Konate ve Van Dijk’ın arkasına yaptığı tüm koşulara cevap aldı, sahanın en hızlısıydı. Konate’den kaptığı topta karşı karşı kaldığı pozisyonda topu Allison’a nişanlamasa maçı çok erken bitirebilirdi. Sakatlanıp çıkana kadar resmen kanının son damlasına kadar mücadele verdi. Okan hoca Sane’yi oyuna hiç almadı, Osimhen’in yerine Icardi’yi değil Sane ve Sallai ile devam edip baskı kalitesini koruyabilirdi. Icardi sonrası Liverpool baskısına direnmek için tüm takım ekstra savaşmak zorunda kaldı."



"AVRUPA'DAKİ AĞIRLIĞINI YENİDEN KAZANDI"



Evren Turhan/Takvim: "Galatasaray, oyunun her alanında var olduğunu gösterdi. Her ikili mücadelede varlar, her topun peşindelerdi. Savunma hattı da sarsılmaz bir kale gibiydi. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Singo ve Jakobs dörtlüsü neredeyse hatasız oynadı. Galatasaray'ın mücadele azmi, kazanma isteği her şeyin önüne geçti. Galatasaray, bu zaferle Şampiyonlar Ligi'nde bir mucizeye imza attı. Sadece bir maçı kazanmadı; güvenini, kimliğini ve Avrupa'daki ağırlığını yeniden kazandı."

Galatasaraylı futbolcular, Liverpool maçında alınan zaferi böyle kutladı.

"BURUK'UN İKİ BÜYÜK DOĞRUSU VAR"



Ömer Üründül/Sabah: "Osimhen'in 2-3 kere hücum preste top kapması, Yunus'un çıkana kadar alışılmışın dışında savunma yapması ilginç gelişmelerdi. İlkay zekası ve futbol bilgisiyle çok başarılıydı. Lemina, Torreira, Singo ve Davinson müthiş savaştılar. Gecenin bana göre sürpriz öne çıkan isimlerinden biri de Jakobs'tu. Uğurcan da her geçen gün daha öz güven kazanıyor. Okan Buruk'un iki büyük doğrusu vardı. İlki; fizik açıdan bitik olan İcardi ve Sane'yi kulübede oturttu. İkincisi de geriden hiç pasla çıkmayı düşünmeyip hep uzun oynayarak rakip prese takılmamak taktik anlayışıydı. Bana göre tek yanlışı, son bölümde takım iyice yorulmuşken İcardi'yi oyuna almasıydı. Liverpool Teknik Direktörü Slot, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Güçlü kadroda bunu yapması son derece doğaldı. Ama Szoboszlai'yi sağ bek oynatması hiç mantıkla bağdaşan bir düşünce değildi."



"KAFALARINI KUMA GÖMDÜLER"



Levent Tüzemen/Sabah: "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray' sözünün karşılığını Liverpool maçında gördük. Galatasaray 1 milyar euro'nun üzerinde kadro değeri olan Liverpool'u aklıyla, mücadelesiyle, taraftarının bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dize getirdi. Okan Buruk, mükemmel bir taktik uyguladı, topu rakibe verdi, hücumu kontrataklarla aradı. Eğer Barış ve Osimhen son vuruşlarda isabetli olabilseydi, Liverpool ağır bir yenilgi alırdı. Galatasaraylı futbolcular, zihinsel olarak öyle kenetlenmişler ki herkes birbirinin yardımına koştu, mücadeleden kaçmadı, sonuna kadar savaştı. Kaleci Uğurcan'dan başlayıp, Osimhen'e kadar tüm takım pozisyon hatası yapmadı, rakibe de bir pozisyon dışında gollük atak yaptırtmadı. Galatasaray'a maç öncesi '5 yer, 8 yer' diye hayal kuranlar şimdi kıskançlıklarından başlarını kuma gömüyorlardır. Galatasaraylı oyuncular camiasını, taraftarını sadece mutlu etmedi, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam edeceğini gösterdi."