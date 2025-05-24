Galatasaray kazandı, play-off'a kaldı

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off'a katılma hakkı kazandı.



Onvo Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor Yörsan-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.



Salon: Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak, Tolga Edis



Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2



1. Periyot: 15-23



Devre: 41-41



3. Periyot: 63-66