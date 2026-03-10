Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi

Ramazan imsakiyesi banner
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nda Liverpool'u yendi. Bu skorla ülke puanı güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. 

 

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve Avrupa’da evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada son olarak Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olurken, daha sonra sırayla Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı, Juventus’u 5-2 ve Liverpool’u da 1-0 yendi. 

Galatasaray son maçta Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından ülke puanı yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere: 113.130

 

2- İtalya: 98.303

 

3- İspanya: 92.359

 

4- Almanya: 88.688

 

5- Fransa: 80.141

 

6- Portekiz: 69.266

 

7- Hollanda: 67.012

 

8- Belçika: 61.850

 

9- TÜRKİYE: 51.475

 

10- Çekya: 48.325