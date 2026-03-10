Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve Avrupa’da evindeki yenilmezliğini sürdürdü.



Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada son olarak Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olurken, daha sonra sırayla Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı, Juventus’u 5-2 ve Liverpool’u da 1-0 yendi.



Galatasaray son maçta Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından ülke puanı yükseldi.



UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM



1- İngiltere: 113.130

2- İtalya: 98.303

3- İspanya: 92.359

4- Almanya: 88.688

5- Fransa: 80.141

6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 67.012

8- Belçika: 61.850

9- TÜRKİYE: 51.475

10- Çekya: 48.325