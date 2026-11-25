Galatasaray , Şampiyonlar Ligi 'nde üst üste galibiyetlerde puanları toplarken kasasını doldurmaya da devam ediyor.

Lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon Euro kazanan Galatasaray, Lille, Stuttgart ve Aston Villa galibiyetleri ile de toplam 6.3 milyon Euro'yu garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi 2.1 milyon Euro.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek.

Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde 1 milyon Euro daha kazanacak.

Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon Euro ek gelir elde edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde primler kulüplere maçlardan hemen sonra tek seferde değil, sezon boyunca Eylül ayından başlayıp bir sonraki yılın Ekim ayına kadar uzanan periyotta 6 taksitte ödeniyor.

Buna göre de ayak bastı parası ve Lille ile Stuttgart galibiyetleri için Galatasaray 2 taksidi kasasına koydu.