Galatasaray kazandıkça kasasını da dolduruyor
25.11.2026 00:18
Deniz Gül'ün tek golü Galatasaray'a 2.1 milyon Euro kazandırdı. Maç berabere bitse bu rakam 700 bin Euro olacaktı.
Şampiyonlar Ligi'nde 18 milyon 620 bin Euro'luk ayak bastı parasına ek olarak elde edilen 3 galibiyetten de 6.3 milyon Euro daha Galatasaray'ın hanesine artı olarak yazıldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyetlerde puanları toplarken kasasını doldurmaya da devam ediyor.
Lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon Euro kazanan Galatasaray, Lille, Stuttgart ve Aston Villa galibiyetleri ile de toplam 6.3 milyon Euro'yu garantiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi 2.1 milyon Euro.
Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek.
Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde 1 milyon Euro daha kazanacak.
Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon Euro ek gelir elde edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde primler kulüplere maçlardan hemen sonra tek seferde değil, sezon boyunca Eylül ayından başlayıp bir sonraki yılın Ekim ayına kadar uzanan periyotta 6 taksitte ödeniyor.
Buna göre de ayak bastı parası ve Lille ile Stuttgart galibiyetleri için Galatasaray 2 taksidi kasasına koydu.