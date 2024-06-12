Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini buldu

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, genç yıldızın alternatifini belirledi.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların milli futbolcunun olası ayrılık kararı alması durumunda Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferi için şartları zorlayacak.

OKAN BURUK TALEP ETTİ

Ayrıca haberde Teknik Direktör Okan Buruk'un Oğuz'u transfer etmek istemesi üzerine Galatasaraylı idarecilerin Kerem Aktürkoğlu'nun kararına göre bir yol haritası çizeceği belirtildi.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Real Sociedad ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı belirtilen Kerem, Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını verecek.

Milli futbolcunun satışından 20 milyon euroluk gelir beklentisi olan Galatasaray'ın Oğuz Aydın transferinde ise 5 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı formayla 173 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp 39 asistlik performans sergiledi.