Galatasaray, Kocaeli deplasmanında 41 yıl sonra yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada 41 sene sonra mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, en son 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan maçta Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Galatasaray, sonrasında bu mağlubiyete kadar Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

KOCAELİSPOR, LİGDE İLK DEFA ÜST ÜSTE 2. KEZ GALATASARAY'I YENDİ

Yeşil-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 kez Galatasaray'ı mağlup etti.

Bu maçla 16 yıl sonra Galatasaray ile tekrar karşılaşan Kocaelispor, en son 22 Şubat 2009 tarihinde sarı-kırmızılı rakibini 5-2 mağlup etmişti. Bu müsabakadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, tarihinde ilk defa üst üste 2 lig maçında Galatasaray'ı yendi.