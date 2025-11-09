Galatasaray, Kocaeli deplasmanında 41 yıl sonra yenildi
09.11.2025 20:15
AA
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, rakibinin sahasında 41 yıl sonra kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada 41 sene sonra mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, en son 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan maçta Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Galatasaray, sonrasında bu mağlubiyete kadar Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.
KOCAELİSPOR, LİGDE İLK DEFA ÜST ÜSTE 2. KEZ GALATASARAY'I YENDİ
Yeşil-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 kez Galatasaray'ı mağlup etti.
Bu maçla 16 yıl sonra Galatasaray ile tekrar karşılaşan Kocaelispor, en son 22 Şubat 2009 tarihinde sarı-kırmızılı rakibini 5-2 mağlup etmişti. Bu müsabakadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, tarihinde ilk defa üst üste 2 lig maçında Galatasaray'ı yendi.