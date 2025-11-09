Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında kayıp: Bu sezon ilk kez yenildi

KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı.

İnan, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Show yerine orta sahada Tarkan Serbest'e kadroda yer verdi.

Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Durun 11'i ile sahaya çıktı.

İNAN, 4. KEZ GALATASARAY'A RAKİP OLDU

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a dördüncü kez teknik direktör olarak rakip oldu.

Daha önce Gaziantep FK'da 2, Kasımpaşa'da 1 kez Galatasaray'a rakip olarak çıkan İnan, bu müsabakalarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TAKIMLAR, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Galatasaray ve Kocaelispor formalarında Attatürk baskısı kullandı.

Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde de Atatürk baskılı tişörtlerle ısındı.

İki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya, "Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürK'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ortak pankartıyla çıktı.

Deplasmandaki Galatarasaylı taraftarlar, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." yazılı, Kocaelispor tribünlerinde ise "Körfeziz peşinde Atatürk'ün izindeyiz" pankartı açtı.