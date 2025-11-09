Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında kayıp: Bu sezon ilk kez yenildi
09.11.2025
Son Güncelleme: 09.11.2025 19:05
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Agyei kaydetti.
Sarı-kırmızılıların 83. dakikada Osimhen ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlubiyet yaşadı ve 29 puanla liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kocaelispor ise 14 puanla 11. basamakta yer buldu.
Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor ise Göztepe deplasmanına çıkacak.
Kocaelispor-Galatasaray maçı öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, seremonide böyle yer aldı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY
1' Maç başladı.
3' Kocaelispor fırsatı! Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Oğuz'un çizgiye inerek yaptığı ortayla arka direkte buluşan Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.
14' Kocaelispor gole çok yaklaştı! Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Tayfur Bingöl, karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi. Tecrübeli kaleciden seken topu Linetty tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28' Galatasaray'da Victor Osimhen, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
39' Galatasaray tehlikesi! Kazanılan kornerde ceza sahası içine düşen topa Osimhen vuruşu yaptı. Kaleci Jovanovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45' GOL! Kocaelispor 1-0 önde! Kale vuruşunun kullanılmasıyla birlikte Serdar Dursun'un indirdiği topla sağ kanatta buluşan Agyei, çalımlarla ceza sahasına girdi. Dar açıdan vuruşunu yapan Agyei, Uğurcan'ı mağlup etti ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Singo yerine Sallai oyuna girdi.
47' Kocaelispor'da Smolcic, Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
49' Galatasaray gole çok yaklaştı! Kocaelispor savunma arkasına atılan topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Osimhen'in vuruşunu kaleci kurtardı.
64' Galatasaray'da Torreira ve Jakobs çıktı, Sara ile Eren Elmalı oyuna dahil oldu.
66' Çizgiden çıktı! Galatasaray'da sağ kanatta topla buluşan Victor Osimhen, ceza sahasına girmeden içeriye yerden bir orta yaptı. Arka direkte tamamlamak isteyen Barış Alper'in şutunu kale çizgisinde Tarkan uzaklaştırdı.
83' GOL! Galatasaray eşitliği sağladı! Sağ kanattan gelişen atakta Sallai'nin yaptığı ortaya arka direkte yükselen Barış Alper'in indirdiği topu Osimhen tamamladı ve skor 1-1'e geldi.
87' Hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu VAR monitöründen izlemesi için uyarı geldi.
88' GOL İPTAL! Pozisyonu izleyen hakem Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Kocaelispor taraftarları, Turka Kocaeli Stadyumu'nu hıncahınç doldurdu.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakops, Lemina, Torreira, Sane, Barış, Icardi, Osimhen 11 ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Sallai, Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Buruk, orta saha Sara ve kanat oyuncusu Sallai'yi yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Icardi ve Barış'ı sahaya sürdü.
ICARDI İLK 11'DE
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.
Son olarak ligin 9.haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde ilk 11 başlayan Icardi, ligde 2 maç sonra tekrar başlangıçta yer aldı.
Galatasaraylı futbolcular, Kocaelispor maçı öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı.
İnan, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Show yerine orta sahada Tarkan Serbest'e kadroda yer verdi.
Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Durun 11'i ile sahaya çıktı.
İNAN, 4. KEZ GALATASARAY'A RAKİP OLDU
Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a dördüncü kez teknik direktör olarak rakip oldu.
Daha önce Gaziantep FK'da 2, Kasımpaşa'da 1 kez Galatasaray'a rakip olarak çıkan İnan, bu müsabakalarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
TAKIMLAR, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Galatasaray ve Kocaelispor formalarında Attatürk baskısı kullandı.
Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde de Atatürk baskılı tişörtlerle ısındı.
İki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya, "Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürK'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ortak pankartıyla çıktı.
Deplasmandaki Galatarasaylı taraftarlar, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." yazılı, Kocaelispor tribünlerinde ise "Körfeziz peşinde Atatürk'ün izindeyiz" pankartı açtı.
Galatasaraylı futbolcular, ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıktı.
GALATASARAY TARAFTARI SELÇUK İNAN'I ÇAĞIRDI
Müsabaka öncesi deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları eski futbolcuları İnan'ı tribüne çağırdı. İnan müsabaka başlamadan önce tribünlere yedek kulübesinden alkışla karşılık verdi.