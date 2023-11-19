Galatasaray Kongre Üyesi’nden Onana hakkında dolandırıcılık iddiası

Galatasaray maçı öncesi Manchester United'ın tecrübeli kalecisi Andre Onana hakkında ortaya atılan iddialar spor gündemine oturdu.



Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlandı.



Onana'nın ciddi bir sakatlık yaşaması halinde, Manchester United'da yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor.



Andre Onana'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilken Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



"TÜRKİYE'YE GELİRSE TUTUKLANACAK"



Onana'nın İstanbul'a gelmesi halinde tutuklanacağını söyleyen Kerim Bahadır Şeker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Manchester United kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran Andre Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut."

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