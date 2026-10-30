Galatasaray, Konya'da rahat kazandı
30.10.2026 09:33
Son Güncelleme: 30.10.2026 21:59
Yunus Akgün kaptan olarak çıktığı maçta attığı nefis gole böyle sevindi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Stuttgart maçı öncesi Konya'da gol şov yapan ve moral depolayan Galatasaray, puanını da 25'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 8. galibiyetini aldı.
Puanını da 25'e yükselten sarı-kırmızılılar, 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi ile girdiği milli aranın ardından ligde 3'te 3 yapmayı başarırken, liderliğini de korudu. Galatasaray milli ara sonrası lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 4 galibiyet alırken, sadece Barcelona'ya kaybetti.
Galatasaray önümüzdeki hafta ligde takipçilerinden Amedspor ile RAMS Park'ta karşılaşacak.
Bu yenilgiyle 8 puanda kalan Tümosan Konyaspor ise 7 Kasım'da Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Maçın golleri Osimhen (Dk. 12), Yunus Akgün (Dk. 28), Batrakov (Dk. 49) ve Leao'dan (Dk.55-pen) geldi.
GABRİEL SARA DALYAYI 2 ASİSTLE YAPTI
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıktığı Konyaspor deplasmanında 2 asistle parladı. Bu sezon ligde asist sayısını 4'e yükselten Sara'nın 2 de golü bulunuyor.
SİNGO 166 GÜN SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'da Abdülkerim'in cezası nedeniyle 11'de kendine yer bulan Wilfried Singo, kulüp düzeyinde en son 166 gün önce, 17 Mayıs 2026 tarihinde Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Bu maçın ardından milli takımda forma giyen Singo, Fildişi Sahili formasıyla 20 Haziran 2026'daki Dünya Kupası grup maçında Almanya'ya karşı da ilk 11'de oynamıştı.
Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan ötürü bu sezon Galatasaray'da sadece sonradan oyuna dahil olan Fildişili stoper, 166 gün (yaklaşık 5.5 ay) sonra Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekipte ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.
GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ RİSKE EDİLMEDİ
Galatasaray'da kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz da riske edilmedi. Barış'ın yerine Rafael Leao ilk 11'de forma giydi. Kaptanlık bandını Yunus Akgün taktı.
İkinci yarı Sanchez'in yerine oyuna dahil olan yeni transfer Bitshiabu da bu sezon ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
İlhan Palut'un ekibi Tümosan Konyaspor'da tek eksik çapraz bağı yırtılan stoper Adil Demirbağ.
OSİMHEN AYAĞININ TOZUYLA SAHADA. GOLÜNÜ ATTI, 61'DE ÇIKTI
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi. Osimhen kafileyle birlikte değil bugün bireysel olarak Konya'ya gitti. Nijeryalı futbolcu ilk 11'de yerini aldı. Maçın ilk golünü atan Osimhen 61'de yerini Deniz Gül'e bıraktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.