Galatasaray, Konya'da rahat kazandı

BURUK: İKİ TANE MÜTHİŞ 11'İMİZ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesi şunları söyledi: "Son 5 maçında sadece bir gol yemiş Konyaspor'a karşı oynuyoruz. Bizim için de Lille ve Fenerbahçe galibiyetlerinden sonra bu maç çok önemli. Stuttgart ve Amedspor maçlarıyla birlikte bizi zor bir viraj bekliyor. Derbi galibiyetinin özgüveni var. 11'e ve kulübeye baktığımızda iki tane müthiş kadromuz var. Önemli olan bunu doğru kullanmak. Çok fazla maçımız var. Milli ara da geliyor ve bazı oyunculara fazla yük biniyor. Bu değişiklikleri oyuncuları sakatlıktan korumak için yapıyoruz. Maç içinde de bunlar oluyor. Bütün oyuncuların oynaması gerekiyor. Burada kazanmak çok değerli olacak bizim için." Buruk sabah kampa katılan Osimhen'i ve eşini de ikinci çocukları için kutlayarak, "Bizim için tabi ki önemli olan sağlık diyoruz. Osimhen'in doğumda eşinin yanında olması gerekiyordu. Güzel bir zamana geldı dün akşam doğum. Osimhen de takıma katıldı ve öğlen idmana çıktı. Maça hazır" diye konuştu.