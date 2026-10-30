Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Galatasaray, Konya'da rahat kazandı

30.10.2026 09:33

Son Güncelleme: 30.10.2026 21:59

Galatasaray, Konya'da rahat kazandı
Anadolu Ajansı

Yunus Akgün kaptan olarak çıktığı maçta attığı nefis gole böyle sevindi.

Batuhan DurmuşSpor editörü
Google'da NTV'yi tercih et

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Stuttgart maçı öncesi Konya'da gol şov yapan ve moral depolayan Galatasaray, puanını da 25'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 8. galibiyetini aldı.

 

Puanını da 25'e yükselten sarı-kırmızılılar, 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi ile girdiği milli aranın ardından ligde 3'te 3 yapmayı başarırken, liderliğini de korudu. Galatasaray milli ara sonrası lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 4 galibiyet alırken, sadece Barcelona'ya kaybetti.

Galatasaray önümüzdeki hafta ligde takipçilerinden Amedspor ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

 

Bu yenilgiyle 8 puanda kalan Tümosan Konyaspor ise 7 Kasım'da Samsunspor deplasmanına çıkacak.

 

Maçın golleri Osimhen (Dk. 12), Yunus Akgün (Dk. 28), Batrakov (Dk. 49) ve Leao'dan (Dk.55-pen) geldi.

 

 

21:17
VAR UYARDI. PENALTIYI LEAO GOLE ÇEVİRDİ
Dakika 55: Rafael Leao'nun Konyasporlu Baniya ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasına hakem Cihan Aydın "devam" dedi. Ancak VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Leao, Galatasaray'daki ilk golünü penaltıdan attı.
21:13
GOL. BATRAKOV LİGDE DE GOLÜNÜ ATTI
Dakika 49: Galatasaray'da Sara'nın tek topla Konyaspor ceza alanına soktuğu Batrakov, düzgün bir vuruşla golünü attı.
21:09
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Dakika 46: İkinci yarı Konyaspor'un vuruşu ile başladı. İlk atakta Leao ile karşı karşıya kalan Konyaspor kalecisi Deniz, Galatasaraylı oyuncuya geçit vermedi.
20:49
YİNE UĞURCAN SAHNEYE ÇIKTI
Dakika 45+3: Dompe'nin ortası Galatasaray defasından sekti. Toth'un vuruşunu Uğurcan önledi.
20:39
MULEKA DİREĞE TAKILDI
Dakika 38: Dompe'nin ortasına iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşu Galatasaray kalesinin üst direğinden döndü.
20:29
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Dakika 29: Konyaspor atağında kale alanına yapılan ortada Toth'un kafasına müdahale eden Eren'in ters vuruşunu Uğurcan inanılmaz bir refleksle önledi.
20:28
GOL. YUNUS HARİKA VURDU
Dakika 28: Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı korner atışında Yunus Akgün'ün 25 metreden sert vuruşu ile fark ikiye çıktı.
Anadolu Ajansı
Galatasarau'ın golcüleri birbirlerini kutladılar.
20:12
GOL. OSİMHEN YİNE ATTI
Dakika 12: Sara'nın soldan ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafası Awaziem'e de çarparak ağlara gitti. Osimhen gol sevincinde yeni doğan kızını da unutmadı.
Anadolu Ajansı
Osimhen gol sevincinde yeni doğan kızı Liora ve eşi Stefanie'yi de unutmadı.
20:07
LEAO GOLE YAKLAŞTI
Dakika 7: Ayakkabısını değiştirdikten sonra oyuna giren Leao, Konyasporlu Melih'in ayağından topu aldı. Yunus ile paslaşarak ceza alanında pozisyona girdi ama vuruşu kaleci Bahadır'ın yüzüne geldi ve kornere çıktı.
Anadolu Ajansı
Leao bu pozisyonda Bahadır'ı geçemedi.
20:03
BATRAKOV KALEYİ BULAMADI
Dakika 3: Konyaspor kalecisi Bahadır'ın önde olduğunu gören Batrakov'un aşırtması üstten auta çıktı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Dakika 1: Hakem Cihan Aydın'ın düdüğü ile mücadele başladı.
Anadolu Ajansı
Maçın hakemi Cihan Aydın.
19:38
PALUT: GALATASARAY ÇOK KALİTELİ
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da maça hazır olduklarını belirterek, "Lige maalesef 5. hafta itibarı ile başlayabildik. Bunu puansal olarak söylüyorum. Ama baştaki periyot bizi zorlamaya devam ediyor. İki takım için de kısa bir hafta oldu. Takım maça hazır ve konsantreyiz. İyi bir maç olacak. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Bir oyuncuları bile maçı değiştirebilir. Futbolu güzelleştirip iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.
19:37
BURUK: İKİ TANE MÜTHİŞ 11'İMİZ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesi şunları söyledi: "Son 5 maçında sadece bir gol yemiş Konyaspor'a karşı oynuyoruz. Bizim için de Lille ve Fenerbahçe galibiyetlerinden sonra bu maç çok önemli. Stuttgart ve Amedspor maçlarıyla birlikte bizi zor bir viraj bekliyor. Derbi galibiyetinin özgüveni var. 11'e ve kulübeye baktığımızda iki tane müthiş kadromuz var. Önemli olan bunu doğru kullanmak. Çok fazla maçımız var. Milli ara da geliyor ve bazı oyunculara fazla yük biniyor. Bu değişiklikleri oyuncuları sakatlıktan korumak için yapıyoruz. Maç içinde de bunlar oluyor. Bütün oyuncuların oynaması gerekiyor. Burada kazanmak çok değerli olacak bizim için." Buruk sabah kampa katılan Osimhen'i ve eşini de ikinci çocukları için kutlayarak, "Bizim için tabi ki önemli olan sağlık diyoruz. Osimhen'in doğumda eşinin yanında olması gerekiyordu. Güzel bir zamana geldı dün akşam doğum. Osimhen de takıma katıldı ve öğlen idmana çıktı. Maça hazır" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
18:47
LEAO VE SİNGO 11'DE
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Toth, Dompe, Muleka Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

GABRİEL SARA DALYAYI 2 ASİSTLE YAPTI

 

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıktığı Konyaspor deplasmanında  2 asistle parladı. Bu sezon ligde asist sayısını 4'e yükselten Sara'nın 2 de golü bulunuyor.

 

SİNGO 166 GÜN SONRA İLK 11'DE

 

Galatasaray'da Abdülkerim'in cezası nedeniyle 11'de kendine yer bulan Wilfried Singo, kulüp düzeyinde en son 166 gün önce, 17 Mayıs 2026 tarihinde Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Bu maçın ardından milli takımda forma giyen Singo, Fildişi Sahili formasıyla 20 Haziran 2026'daki Dünya Kupası grup maçında Almanya'ya karşı da ilk 11'de oynamıştı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan ötürü bu sezon Galatasaray'da sadece sonradan oyuna dahil olan Fildişili stoper, 166 gün (yaklaşık 5.5 ay) sonra Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekipte ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Anadolu Ajansı

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ RİSKE EDİLMEDİ

 

Galatasaray'da kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz da riske edilmedi. Barış'ın yerine Rafael Leao ilk 11'de forma giydi. Kaptanlık bandını Yunus Akgün taktı. 

 

İkinci yarı Sanchez'in yerine oyuna dahil olan yeni transfer Bitshiabu da bu sezon ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

 

İlhan Palut'un ekibi Tümosan Konyaspor'da tek eksik çapraz bağı yırtılan stoper Adil Demirbağ.

 

Anadolu Ajansı

OSİMHEN AYAĞININ TOZUYLA SAHADA. GOLÜNÜ ATTI, 61'DE  ÇIKTI

 

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi. Osimhen kafileyle birlikte değil bugün bireysel olarak Konya'ya gitti. Nijeryalı futbolcu ilk 11'de yerini aldı. Maçın ilk golünü atan Osimhen 61'de yerini Deniz Gül'e bıraktı.

 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.