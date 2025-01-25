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Galatasaray - Konyaspor (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray - Konyaspor (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. 

80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yerine Gabriel Sara oyuna girdi.

72. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Guilherme'ye yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

70. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Mertens ve Jakobs'un yerine Ahmet Kutucu ile Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

54. DAKİKA - GOL İPTAL

Galatasaray'da Victor Osimhen'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

Galatasaray'da Yunus Akgün, rakip ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti top kalecide kaldı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

32. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Yunus Akgün, Adil Demirbağ'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

22. DAKİKA - GOL

Galatasaray'da Victor Osimhen, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

8. DAKİKA - GOL İPTAL

Galatasaray'da savunma arkasında topla buluşan Victor Osimhen, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

CANLI ANLATIM

Karşılaşma Konyaspor'un santrasıyla başladı.

, 'in 21. haftasında evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

SARA VE YENİ TRANSFER KADRODA

Sezonu kapatan Icardi dışında eksiği bulunmayan 'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara ise maç kadrosunda yer aldı.

Öte yandan yeni transfer Ahmed Kutucu da yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

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