Galatasaray - Konyaspor (Canlı anlatım)

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Guilherme'ye yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

70. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Mertens ve Jakobs'un yerine Ahmet Kutucu ile Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.