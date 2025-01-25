Galatasaray - Konyaspor (Canlı anlatım)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
MAÇ SONUCU
Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yerine Gabriel Sara oyuna girdi.
72. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Guilherme'ye yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü.
70. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Mertens ve Jakobs'un yerine Ahmet Kutucu ile Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
54. DAKİKA - GOL İPTAL
Galatasaray'da Victor Osimhen'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
51. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray'da Yunus Akgün, rakip ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti top kalecide kaldı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Maçın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
32. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Yunus Akgün, Adil Demirbağ'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.
22. DAKİKA - GOL
Galatasaray'da Victor Osimhen, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.
8. DAKİKA - GOL İPTAL
Galatasaray'da savunma arkasında topla buluşan Victor Osimhen, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Konyaspor'un santrasıyla başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
SARA VE YENİ TRANSFER KADRODA
Sezonu kapatan Icardi dışında eksiği bulunmayan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara ise maç kadrosunda yer aldı.
Öte yandan yeni transfer Ahmed Kutucu da yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer
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