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Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupasında Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, 'nda Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. 

Kadroda 5 eksik bulunuyor. Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise cezalı.

Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı saat 20.30'da oynanacak.

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