Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupasında Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Kadroda 5 eksik bulunuyor. Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise cezalı.
Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı saat 20.30'da oynanacak.
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