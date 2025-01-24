Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Konyaspor 48. randevuda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, Galatasaray-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Namağlup lider Galatasaray, Konyaspor’u 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında konuk edecek.



Kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak.



Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak. Son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Henüz takımla antrenmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncunun yarın oynaması beklenmiyor.



DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.



SO 25 MAÇTA YENİLGİ YÜZ GÖRMEDİ



Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.



İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.