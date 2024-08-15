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Galatasaray, Konyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu: 3 isim yok

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha, Sergio Oliveira ve sakatlığı bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

Galatasaray, Konyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu: 3 isim yok

, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha, Sergio Oliveira ve sakatlığı bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın 22 kişilik Konyaspor maçı kadrosu:

Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert
Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı

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