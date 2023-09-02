Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup fikstürü)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.



Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ



A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray