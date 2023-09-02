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Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup fikstürü)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde Kopenhag'ı yenmek için sahada olacak. Şampiyonlar Ligi fikstürlerinin belli olmasıyla birlikte maçın tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup fikstürü)

A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçına çıkacak olan , sahasında kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup fikstürü) - 1

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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