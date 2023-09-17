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Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

, UEFA A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, üçe üç oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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