Galatasaray, Kopenhag maçının kamp kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu son maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Son antrenmanda yer alan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech maç kadrosunda yer aldı.
İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu;
Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakci, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu
Kazanan takımın son 16 turuna çıkacağı Kopenhag - Galatasaray mücadelesi 12 Aralık Salı günü saat 23.00'da başlayacak.
Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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