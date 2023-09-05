UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer alan Galatasaray, rakibi yenerek ilk seriyi kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.



Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ



A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray