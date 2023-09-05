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Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında taraftarı önünde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak olan hazırlıklarını sürdürüyor. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer alan , rakibi yenerek ilk seriyi kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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