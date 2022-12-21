Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Sacha Boey ve Victor Nelsson açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek transfer iddialarına yanıt verdi.



Kadrolarında birçok oyuncuya tekliflerin olduğunu ve kimseyi satmayı planlamadıklarını anlatan Özbek, "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz" dedi.



Özbek sözlerini çöyle sürdürdü: "Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var. Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."

Victor Nelsson