Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Spor Toto Süper Lig'de hak ettiği şampiyonluğu alacağına inandığını söyledi.



Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığını hatırlatarak, "Bugün 17 Mayıs, kulübümüzün tarihi açısından önemli bir gün. Bundan 23 yıl önce Galatasaray, Avrupa'da tarih yazarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Başta dönemin başkanı Sayın Faruk Süren ve yönetim kurulu ile Fatih hocamız, teknik ekibi, oyuncularımız, Kopenhag'a kadar gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin gururla, gözyaşları içinde şahit olduğu bu başarı, Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısıdır. Bu başarının yıl dönümünde bir kez daha gururla ifade etmek isterim ki; Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI



Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Size seçim döneminde verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek tutuyoruz. Futbol takımımız geçen sezonu 13. sırada bitirmişti. Bu takımı yeniden Galatasarayımıza yakışır bir şekilde şampiyon adayı haline getirmek öncelikli hedefimizdi. Bunun için sporcu maaşlarını avro bazında geçen döneme benzer seviyede tutmak şartıyla yaptığımız yatırımlarla takımımızı çok daha değerli ve rekabetçi hale getirdik. Şu anda sporcularımıza özellikle Avrupa kulüplerinden gösterilen ilgi, değerin ne kadar arttığının en önemli göstergesidir. Sezonun bitmesine az kaldı. Dün akşam da maçımızı kazandık ve lideriz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak en çok Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti ve şampiyon olacaktır."