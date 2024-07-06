Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'na, kulüp taşınmazlarıyla ilgili yetki verildi

Galatasaray Kulübünün gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yönetim kurulunun, yetki isteme amacıyla yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sunulan önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.



İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sarı-kırmızılıların gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda üyelerden yetki istemek amacıyla yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi.



Toplantıda revize de edilen önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Kulüp yönetimine, genel kurul üyelerinden; Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki verildi.



Genel kurulda yapılan oylamada verilen yetkiden dolayı teşekkür eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Gayrimenkullerimiz çok önemli ve bize emanet. Kendi malımıza verdiğimizden daha fazla değer vereceğiz. Verdiğiniz yetkiden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

