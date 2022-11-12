Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu toplantısı

Nef Stadı'nda düzenlenen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, sözlerine, "Bugün bu divan toplantısında siz değerli üyelerimizle Galatasaray üzerine biraz dertleşmek istiyorum." diyerek başladı.



Sarı-kırmızılı camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Özbek, "Son dönemde gerek federasyon gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri adım atmadan bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan, bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar." ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, dönemlerinde oluşturmaya çalıştıkları birlik ve beraberliğin bozulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Tek amaç var. İlk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberlik ortamını, sevgi iklimini engellemek. Galatasaray bugüne kadar kutuplaşmadan, küskünlüklerden ne yarar gördü? Bu sevgi iklimimi sağlamak için çaba göstermekten asla yılmayacağız. Sizin desteğinizle Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlayacağız. Seçildiğimiz günden bugüne samimi eleştirileri her zaman dikkate aldık ama bizim bu samimiyetimizin bir zayıflık gibi anlaşılmasına, suistimal edilmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



Özbek, Galatasaray formasını 11 sene terleten eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefatından sonra ortaya atılan iddialarla ilgili, "Nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden tüm ödemelerini yapmış, yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen utanmadan bizi sosyal medyada suçlu, hatta katil yaptılar. Bu kişilerle ilgili hukuki süreci başlattık ve takip edeceğiz. Bundan sonra herkes Galatasaray'ın ismini nasıl kullandığına dikkat edecek. Bu vesileyle Metin Görgün'e bir kez daha Allah'tan rahmet, değerli ailesine sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BERİ YAKLAŞIK 850 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPTIK"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, göreve geldikleri günden bugüne yaklaşık 850 milyon liralık ödeme yaptıklarını dile getirdi.



Söz konusu ödemeyi hem gelirlerin düşmesi hem de Türkiye Bankalar Birliğinin yaptığı kesintilere rağmen yaptıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:



"Galatasaray, içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için çok önemli adımlar atıyor. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon liralık ödeme yaptık. Bunu ifade ederken amacımız kesinlikle enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Üstelik bu ödemeleri Avrupa kupaları ve token gibi gelirlerimiz olmadan yaptık. 30 Haziran'dan itibaren Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin kısmen yüzde 25, kısmen de yüzde 50'si kesilmeye başlandı. Tüm bu kesintiler ve düşen gelirimize rağmen ödemeleri yaptık. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Artık bu konuda hiç şüpheye mahal yok."





MECİDİYEKÖY, KEMERBURGAZ VE FLORYA PROJELERİ



Kulübün mali bağımsızlığıyla ilgili hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Dursun Özbek, "Galatasaray, mevcut gayrimenkullerini bugün olduğu şekliyle satsa mevcut borcu kapatmaya yetmiyor." dedi.



Yaptıkları ihale sonucu bir firmadan Mecidiyeköy'deki binanın metrekaresini net 6 bin 750 dolardan satmak üzere taahhüt aldıklarını belirten Özbek, satabilecekleri yaklaşık 14 bin metrekarelik alan olduğunu dile getirdi.



Söz konusu binanın satışından elde edilecek gelirin nasıl değerlendireceklerini anlatan Özbek, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye Bankalar Birliği ile sürdürdüğümüz anlaşmalar ve yaptığımız konuşmalar çerçevesinde satıştan gelecek para tamamen bir hesapta bloke olarak duracak. Burada 6-8 ayda biriken parayla finansal mühendislikle yapmak istediğimiz işlere Bankalar Birliği de onay verdi. Farklı yöntemlerle bu paranın belli bir seviyenin üzerine çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu paranın yüzde 50'si eski borçların tasfiyesine gidiyor. Yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira olan ana para borcumuzun önemli bir kısmı buradan yapılacak yüzde 50 tahsilatla ödenecek. Diğer yüzde 50'si kısmen Metin Oktay Tesisleri'ni taşıyacağımız Kemerburgaz projemiz için kullanılacak. Florya'da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük araziyi satın almak için son aşamaya geldik. Orada da inşaata en kısa zamanda başlamak istiyoruz. Kısmen de bunun için kullanacağız. Bu arada bir kısmı da sportif işlerde kullanmak için derneğin uhdesinde kalacak."



Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazide gerçekleştirilecek konut projesiyle ilgili, "Florya'daki tesisimiz 40 sene önce yapıldı. Değişen ekonomimize, futbol ihtiyaçlarına bakarak değerlendirirsek hala 40 sene önce yapılan tesislerde başarılı olmaya çalışıyoruz. Kemerburgaz'a taşınmamız, Galatasaray'a yakışan ve günün koşullarına uygun bir tesisin yapılması bir mecburiyet. Florya projesindeki satın alma operasyonunda son aşamaya geldik. Projede bize ait olmayan 40 dönümlük arsayı satın almak üzere her türlü hazırlığı yaptık. Bunu Galatasaray'a kazandırmak çok önceden düşündüğümüz bir şeydi. Florya'dan 40 dönümlük araziyi alınca mevcudiyetimiz yaklaşık 65 dönüme çıkıyor. Yaklaşık 97 bin metrekare satılabilir alan çıkıyor. Bugün itibarıyla Florya'daki satılan gayrimenkullerin metrekaresi brüt üzerinden yaklaşık 120 bin lira." şeklinde görüş belirtti.