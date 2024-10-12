Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı.



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştiren genel kurulda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.



Başkan Dursun Özbek'in konuşmasıyla devam eden mali kongrede 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi için faaliyet ve denetim kurulu raporları sunulacak.



Raporlar hakkında yapılacak görüşmenin ardından yönetim ve denetim kurulları için ibra oylaması yapılacak.



Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

"REKOR KIRDIK"

Özbek bilet gelirleri ve forma satışıyla ilgili, "Kombine, VIP ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon euroya ulaştı. Bu geçtiğimiz seneyi göstermektedir. Mağazıcılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon euroluk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sene 701 bin forma satışına ulaştık ve rekor kırdık. Bu sezon itibariyle 412 bin forma sattık ve 1 milyon forma hedefine ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mali disiplini sürdürmek istiyoruz. Sponsoruluk ve reklam gelirleri geçtiğimiz sene 75 milyon euroya ulaşarak rekor kırmıştır.