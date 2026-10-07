Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den sakatlar için önemli açıklamalar geldi

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sakatlıkları devam eden Singo, Osimhen ve Sallai'nin tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Singo'nun geçen sezon sol arka adalesinden, bu sezon ise sağ arka adalesinden sakatlandığına dikkati çeken İnce, "Oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı, her şey yolunda. Kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan bir sakatlık yaşadı. Singo'nun kronik bir sakatlığı varmış gibi algılanmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Osimhen'i riske etmek istemediklerini dile getiren İnce, "Çok önemli bir maç takvimi var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense burada yaptığımız test sonuçlarına inanarak ilerlememiz lazım. Mümkün olduğunca korumaya çalışacağız. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey yolunda ama testlerdeki sonuçların olumlu olduğunu görmemiz lazım." diye konuştu.

Roland Sallai'nin tedavisinin de yolunda olduğunu belirten İnce, Sallai'nin antrenmanların bir kısmında yer almaya başladığını söyledi.