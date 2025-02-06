Galatasaray kupa sınavında Bolu deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2. maçına Bolu'da çıkacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak.
22 kişilik maç kadrosunda Muslera, Osimhen, Yunus, Barış Alper, Jakobs ve Sallai yer almadı.
Boluspor - Galatasaray maçı saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.
KAR YAĞIŞI VE EKSİ 2 DERECE
Mücadele sırasında kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.
İki takım da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda galibiyetle tanışamadı. İlk maçlarında Galatasaray, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı, Boluspor Eyüpspor'a 1-0 yenildi.
İLK 11'LER
Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vüsal.
Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata.
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