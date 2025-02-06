Galatasaray kupa sınavında Bolu deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak.

22 kişilik maç kadrosunda Muslera, Osimhen, Yunus, Barış Alper, Jakobs ve Sallai yer almadı.



Boluspor - Galatasaray maçı saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

KAR YAĞIŞI VE EKSİ 2 DERECE



Mücadele sırasında kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.



İki takım da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda galibiyetle tanışamadı. İlk maçlarında Galatasaray, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı, Boluspor Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

