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Galatasaray kupa sınavında Bolu deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2. maçına Bolu'da çıkacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Galatasaray kupa sınavında Bolu deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

, Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak.

22 kişilik maç kadrosunda Muslera, Osimhen, Yunus, Barış Alper, Jakobs ve Sallai yer almadı.

Boluspor - Galatasaray maçı saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. 

KAR YAĞIŞI VE EKSİ 2 DERECE

Mücadele sırasında kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.

İki takım da C Grubu'nda galibiyetle tanışamadı. İlk maçlarında Galatasaray, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı, Boluspor Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

İLK 11'LER

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vüsal.

: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata.

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