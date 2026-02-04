Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı, maçta korkutan sakatlık

Galatasaray kupa mesaisinde sahaya çıktı.

A Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetti. Maçı Galatasaray 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaptı. Goller Icardi, Torreira ve Ahmed Kutucu'dan geldi.



Galatasaray kupa sınavının ardından ligde pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.



ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Icardi attığı golle tarihe geçti ve 73 gole ulaşarak Hagi'nin geçerek zirveye yerleşti.



İKİ FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI



Maçın ikinci yarısında korku dolu anlar yaşandı.



Ahmed Kutucu ve kaleci İsa çarpıştı. İki futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaleci İsa'nın elmacık kemiğinin kırıldığı Kutucu'nun ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.