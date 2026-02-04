Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı, maçta korkutan sakatlık

04.02.2026 17:51

Son Güncelleme: 04.02.2026 22:36

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında İstanbulspor'u yenerek 3'te 3 yaptı.

Galatasaray kupa mesaisinde sahaya çıktı. 

 

A Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

 

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetti.  Maçı Galatasaray 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaptı. Goller Icardi, Torreira ve Ahmed Kutucu'dan geldi.
 

Galatasaray kupa sınavının ardından ligde pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

ICARDİ TARİHE GEÇTİ

 

Icardi attığı golle tarihe geçti ve 73 gole ulaşarak Hagi'nin geçerek zirveye yerleşti.  

İKİ FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın ikinci yarısında korku dolu anlar yaşandı.

Ahmed Kutucu ve kaleci İsa çarpıştı. İki futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

 

Kaleci İsa'nın elmacık kemiğinin kırıldığı Kutucu'nun ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

İsa Doğan, sağlık görevlileri tarafından sedyeyle ambulans aracına taşındı.

Maç sonucu: Galatasaray 3 - İstanbulspor 1

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

 

1' Maç başladı

 

5' Icardi'nin golüyle Galatasaray golü erken buldu

 

24' Torreira'nın golüyle fark 2'ye çıktı

 

26' Mendy Mamadou'nun golüyle İstanbulspor farkı 1'e indirdi: 2-1

 

33' Ahmed Kutucu'nun golüyle skor 3-1'e geldi

 

45' İlk devre sona erdi

 

İKİNCİ DEVRE

 

51' Ahmed Kutucu ve kaleci İsa çarpıştı. İki futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaleci İsa'nın elmacık kemiğinin kırıldığı Kutucu'nun ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

 

90+8 Maç sona erdi

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

İLK 11'LER

 

Galatasaray: Günay, Eren, Lemina, Kaan, Kazımcan, Torreira, Gökdeniz, Ahmed, Asprilla, İlkay, Icardi

 

İstanbulspor: İsa Doğan, Sambissa, Duran Şahin, Turan Deniz, Özcan Şahan, Emrecan Uzunhan, Ertuğrul Sandıkcı, Demir Mermerci, Ömer Faruk Duymaz, Mendy Mamadou, İsa Dayaklı