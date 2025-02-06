Galatasaray, kupada Boluspor'u 4-1 mağlup etti: Morata siftah yaptı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında Boluspor'u deplasmanda 4-1 yendi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 12. dakikada Vusal'ın attığı golle öne geçti. Galatasaray 9 dakika sonra Morata ile karşılık verdi. Eyüp Aydın ise ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi.
İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ağları havalandırdı.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve tur umutlarını son maça taşıdı. Boluspor ise puanla tanışamadı.
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