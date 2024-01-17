Galatasaray, kupada ilk kez Ümraniyespor'la karşılaşacak: Muhtemel 11

Galatasaray kupada sezonun ilk maçına çıkıyor.



Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, 4 sezondur turnuvada zafere ulaşamıyor.



4 EKSİK VAR



Tedavisi süren Mauro Icardi ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra milli takımlarında bulunan Ziyech ve Bakambu forma giyemeyecek.



Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor, önceki turlarda Orduspor 1967 ve Güneş Holding Çankaya'yı eledi.



RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11



Galatasaray:



Günay



Ali-Kaan-Sanchez-Kazımcan



Berkan-Eyüp



Tete-Kerem D.-Barış



Baran

