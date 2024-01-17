NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray, kupada ilk kez Ümraniyespor'la karşılaşacak: Muhtemel 11

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda 4 eksik var.

Galatasaray, kupada ilk kez Ümraniyespor'la karşılaşacak: Muhtemel 11

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Galatasaray kupada sezonun ilk maçına çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, 4 sezondur turnuvada zafere ulaşamıyor.

4 EKSİK VAR

Tedavisi süren Mauro Icardi ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra milli takımlarında bulunan Ziyech ve Bakambu forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor, önceki turlarda Orduspor 1967 ve Güneş Holding Çankaya'yı eledi.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Günay

Ali-Kaan-Sanchez-Kazımcan

Berkan-Eyüp

Tete-Kerem D.-Barış

Baran

Kayserispor'dan icradan satılık iddiasına açıklama

Kayserispor'dan icradan satılık iddiasına açıklama

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;