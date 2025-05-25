Galatasaray kupasına Yenikapı'da kavuşuyor
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için geri sayım başlarken, yapılan duyuruda hangi sanatçının saat kaçta sahne alacağı açıklandı.
Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olay Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldıracak.
Futbolcuların yer aldığı otobüs Galatasaray Lisesi’nden 17'de hareket edecek. Kafile Sarayburnu'ndan tekneye binecek, Boğaz'da Galatasaray Adası'nı dönecek ve ardından Yenikapı Miting Alanı'na ulaşacak.
Şampiyonluk kutlamasında her futbolcu farklı şarkılarla sahneye çıkacak.
"Galatasaray Champions Fest" adıyla düzenlenen etkinlikte saat 15'ten 22.30'a kadar çeşitlik sanatçılar sahne alacak.
KUTLAMALARI ETKİNLİK PROGRAMI
12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00-19.00 DJ Performansları
19.05 Konserlerin Başlangıcı
Drone Gösterisi
Pyro Show
Kupa Töreni
Galatasaray'dan yapılan son açıklamada hangi sanatçının saat kaçta sahneye çıkacağı da açıklandı.
HANGİ SANATÇI SAAT KAÇTA SAHNE ALACAK?
İLK GÜN 60 BİN KİŞİ
Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etmişti.
Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı büyük ekranda izlemişti.
ETKİNLİK NOTLARI
Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
Ayakta etkinliktir.
Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.
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