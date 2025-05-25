Galatasaray kupasına Yenikapı'da kavuşuyor

"Galatasaray Champions Fest" adıyla düzenlenen etkinlikte saat 15'ten 22.30'a kadar çeşitlik sanatçılar sahne alacak. KUTLAMALARI ETKİNLİK PROGRAMI 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış 15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış 15.00-19.00 DJ Performansları 19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi Pyro Show Kupa Töreni Galatasaray'dan yapılan son açıklamada hangi sanatçının saat kaçta sahneye çıkacağı da açıklandı.

Futbolcuların yer aldığı otobüs Galatasaray Lisesi’nden 17'de hareket edecek. Kafile Sarayburnu'ndan tekneye binecek, Boğaz'da Galatasaray Adası'nı dönecek ve ardından Yenikapı Miting Alanı'na ulaşacak.

Süper Lig 'de üst üste üçüncü kez şampiyon olay Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldıracak.

Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı büyük ekranda izlemişti.

ETKİNLİK NOTLARI



Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.⁠



Ayakta etkinliktir.



Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.



Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.⁠



Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.