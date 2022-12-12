Süper Lig'e verilen ara dönem sonrasında hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lige verilen ara sonrasında Galatasaray yarın Lazio ile hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'ın, Lazio ile oynayacağı hazırlık mücadelesi 13 Aralık 2022 Salı günü yapılacak. Müsabaka TSİ saat 18.00’de başlayacak.



Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÖNCE LAZİO SONRA TOULOUSE



Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile hazırlık maçına çıkacak.