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Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası nedeniyle Lazio ile yarın hazırlık maçına çıkacak. Dünya Kupası finalinin yaklaşması ve ligin başlamasına az bir zaman kala Galatasaray form tutmak için hazırlık maçları düzenliyor. İtalya ekibi Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen ara dönem sonrasında hazırlık maçlarına devam eden , İtalyan temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lige verilen ara sonrasında Galatasaray yarın Lazio ile hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'ın, Lazio ile oynayacağı hazırlık mücadelesi 13 Aralık 2022 Salı günü yapılacak. Müsabaka TSİ saat 18.00’de başlayacak.

Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

ÖNCE LAZİO SONRA TOULOUSE

Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile hazırlık maçına çıkacak.

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