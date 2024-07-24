Galatasaray-Lecce hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz'da İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak. Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı. İşte, Galatasaray-Lecce hazırlık maçı hakkında bilgiler... GALATASARAY-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Lecce hazırlık maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.



Linz'deki Raiffeisen Arena'da saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



HAZIRLIK MAÇLARININ GEÇMİŞİ



İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.



Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

