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Galatasaray-Lecce hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak. İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Lecce hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray-Lecce hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz'da İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak. Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı. İşte, Galatasaray-Lecce hazırlık maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lecce hazırlık maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Lecce hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - 1

HAZIRLIK MAÇLARININ GEÇMİŞİ

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan , ikinci maçında ise Almanya 2. Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

Galatasaray-Lecce hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - 2

GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMPI

Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Sabah antrenmanının ilk 30 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda baskı ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

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