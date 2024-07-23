Galatasaray-Lecce hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz'da İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak. Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı. İşte, Galatasaray-Lecce hazırlık maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Lecce hazırlık maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.



Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.



Mücadele, Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.



HAZIRLIK MAÇLARININ GEÇMİŞİ



İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.



Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.



GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMPI



Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.



Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Sabah antrenmanının ilk 30 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.



Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda baskı ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.



A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

