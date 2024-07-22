Galatasaray-Lecce hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Avusturya'ya geldi. Irdning'de 27 Temmuz'a kadar kalacak Galatasaray, Avusturya takımı LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında iki maç yapacak.



GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?



Sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcilerinden Lecce ile 24 Temmuz Çarşamba günü, Parma ile 27 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak.



Galatasaray-Lecce maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele, Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.



KAMP KAROSU



Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı.