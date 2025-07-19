Galatasaray, Leroy Sane'nin kankasını da istiyor: 30 milyon euro'luk teklif!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde de adından söz ettirmeye devam ediyor.



Victor Osimhen transferine yoğunlaşan sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncular için de yoğun mesai harcanıyor.



Bu dönemdeki ilk transferini Bayern'den ayrılan Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak gerçekleştiren Galatasaray, Alman yıldızın eski takım arkadaşına gözünü dikti.

KINGSLEY COMAN HAREKATI Mundo Deportivo'nun haberine göre Galatasaray, Kingsley Coman için harekete geçti.

30 MİLYON EURO Haberin devamında sarı-kırmızılıların Fransız yıldız için 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. BAYERN SICAK BAKIYOR



Bayern Münih'in, maaş yükü ve sakatlık problemleri nedeniyle oyuncunun ayrılığına sıcak bakacağı ifade edildi.

Ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in "Coman yıllar içinde Bayern'de büyük işler başarmış önemli bir oyuncu. Fiziksel olarak iyi durumda ve bundan çok mutluyuz. Ancak transferde neler olacağını göreceğiz." sözleri Galatasaray'a transfer için açık kapı olarak aktarıldı. PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.