Galatasaray Leroy Sane'yi açıkladı

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

3 YILLIK ANLAŞMA



Galatasaray, Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sane yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Sarı kırmızılılar maaşın yanı sıra futbolcuya imza parası da ödeyecek.



LEROY SANE KİMDİR?



Schalke altyapısından yetişen Sane, 4 sezon Manchester City'de, 5 sezon da Bayern Münih'te forma giydi.



29 yaşındaki hücum oyuncusu geride kalan sezon Bayern Münih'le 45 maçta 13 gol attı.



Leroy Sane 2'si Premier League, 4'ü Bundesliga şampiyonluğu olmak üzere toplam 15 kupa kazandı.



Milli takım formasını 70 kez giyen Sane 15 defa gol sevinci yaşadı.