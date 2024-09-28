Galatasaray ligde bu sezon ilk kez puan kaybetti
Galatasaray, Kasımpaşa beraberliğiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez puan kaybetti.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile mücadele etti.
Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybetti.
Cimbom, ligde 2024-2025 sezonunda Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup ederken Kasımpaşa'yla berabere kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak.
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