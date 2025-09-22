NTV.COM.TR

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında taraftarı önünde İngiltere'nin dev ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 1. hafta maçında deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, bu kez zorlu Liverpool karşısında puan arayacak. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman?

UEFA 2. hafta maçında temsilcimiz sahasında Premier Lig'in son şampiyonu karşısında galibiyet arayacak. İlk hafta oynadığı Frankfurt maçından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan , Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece 1'nden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Liverpool maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman?

SON 18 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı - 1 Frankfurt-Galatasaray maçından bir kare


GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

'ın maçları tarih ve saatleri (TSİ) şu şekilde:

30 Eylül | - (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

