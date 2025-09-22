Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool karşısında galibiyet arayacak. İlk hafta oynadığı Frankfurt maçından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece 1'nden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Liverpool maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman?



SON 18 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.



Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

