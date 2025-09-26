NTV.COM.TR

Galatasaray-Liverpool maçına 50 bin TL'ye bilet

Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları açıklandı. Premium biletler 50 bin TL'ye satışa sunuldu.

Galatasaray, 'nde 30 Eylül salı günü saat 22.00'de Liverpool'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maçın biletleri 26 Eylül  2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül  2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve  passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. 

GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00’e kadar bilet alabilirler."

BİLET FİYATLARI

Galatasaray-Liverpool maçına 50 bin TL'ye bilet - 1
