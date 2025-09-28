Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu. Zorlu müsabakada Clement Turpin düdük çalacak.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçına çıkıyor. Lig aşamasındaki ilk mücadelesini Frankfurt'a karşı veren Galatasaray, sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım, ikinci maçı kendi evinde oynayacak ve ilk 3 puanı kazanmak için performans sergileyecek.
Maç 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de gerçekleşecek. Canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray
- Liverpool