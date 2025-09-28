NTV.COM.TR

Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

'nin lig aşamasının 2. haftasında oynanacak - maçının hakemi belli oldu. Zorlu müsabakada Clement Turpin düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçına çıkıyor. Lig aşamasındaki ilk mücadelesini Frankfurt'a karşı veren , sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım, ikinci maçı kendi evinde oynayacak ve ilk 3 puanı kazanmak için performans sergileyecek.

Maç 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de gerçekleşecek. Canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

