Galatasaray, Liverpool'a karşı üstünlüğü ele aldı!

Galatasaray, Liverpool ile 5. resmi maçını oynarken, rakibine karşı 2. galibiyetini elde etti.

UEFA 'nin 2. haftasında , İngiliz ekibi 'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte iki takım resmi maçlarda 5. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla İngiliz takımına karşı 2. galibiyetini elde etti.

Diğer müsabakaların 2'si berabere sona ererken, 1 karşılaşmayı da Liverpool kazanmıştı.

