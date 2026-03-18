Galatasaray, Liverpool'a mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
18.03.2026 19:03
Son Güncelleme: 19.03.2026 00:57
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan müsabaka, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Szoboszlai, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
İngiliz ekibinin 56. dakikada bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 4-1'lik üstünlük yakalayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray ise organizasyona veda etti.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşılaşacak.
Liverpool'dan Ekitike ve Galatasaray'dan Sacha Boey'in ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
LIVERPOOL 4-0 GALATASARAY
TOPLAM SKOR: LIVERPOOL 4-1 GALATASARAY
1' Maç başladı.
25' Maalesef top ağlarda… Kazanılan korner sonrası yerden ceza yayı üzerine gönderilen topu Szoboszlai tamamladı ve Liverpool 1-0 öne geçti
32' Direk... Yine bir duran top organizasyonunda arka direğe yapılan ortayı van Dijk kafasıyla içeri çevirdi. Kale önündeki Mac Allister'ın kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
45+2' Liverpool penaltı kazandı… Ceza sahası içinde topla buluşan Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
45+4' UĞURCAN ÇAKIR! Penaltıda topun başına geçen Salah, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
45+5' Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un ortasına hareketlenen Sallai'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Galatasaray'da Osimhen ve Boey kenara geldi. Lang ve Sane oyuna dahil oldu.
51' Liverpool 2 farkla önde… Sağ kanattan gelişen atakta Salah'ın ceza sahasına çevirdiği topu Ekitike tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
53' Fark 3'e çıktı... Hızlı gelişen Liverpool atağında Salah'ın şutu kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu Gravenberch bitirdi ve skor 3-0 oldu.
56' GOL İPTAL! Sağ kanattan gelişen atakta Frimpong'un içeri çevirdiği top, Singo'ya çarparak ağlarla buluştu ancak VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
62' Liverpool 4-0 önde... Sağ kanatta topla buluşan Salah'ın ceza sahası dışından vuruşu filelerle buluştu ve İngiliz ekibi farkı 4'e yükseltti.
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk ile Gaalatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bir pozisyon sonrası tartıştı.
BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turunda yer alan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Anfield Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Noa Lang yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir pozisyon sonrası itirazı.
SALLAI SAĞ KANATTA
Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool'a karşı hücumun sağ tarafından görev yaptı.
Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 71. resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı mevkilerde yararlandığı Sallai, bu maçların 40'ından fazlasında sağ bekte oynadı.
Tecrübeli futbolcu, Liverpool mücadelesinde sağ bek Sacha Boey'in önünde hücumda görev aldı.
Galatasaraylı Sallai'nin Ekitike ile mücadelesi.
GALATASARAY TARAFTARI, YASAĞA RAĞMEN TRİBÜNDE
Cezaları nedeniyle maça alınmayan Türk taraftarlar, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi.
UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi.
Galatasaray'ın kritik müsabakasını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.
MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ
Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.
Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.
Kolundan sakatlanan Victor Osimhen, bir süre yerde kaldı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.