Galatasaray, Liverpool'a sahayı dar etti: Sarı-kırmızılılar, 3 puanı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool karşı karşıya geldi.



RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.



Bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla 19. basamakta yer buldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise aynı tarihte Frankfurt deplasmanına çıkacak.

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Liverpool'un hücum oyuncusu Florian Wirtz'in ikili mücadelesi

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL



1' Maç başladı.



2' NET GOL KAÇTI! Yunus Akgün'ün harika ara pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Alisson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



14' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Liverpool etkili geldi. Florian Wirtz'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike'nin karşı karşıya vuruşunda top, Uğurcan'dan sekti. Dönen topu Gakpo tamamlamak istedi ancak Jakobs, çizgide karşılayarak tehlikeyi savuşturdu.



15' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turpin, penaltı noktasını gösterdi.



16' GOL! Topun başına geçen Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 32' UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ! Sol kanattan Gakpo'nun ortasını arka direkte Frimpong orta alana indirdi. Wirtz'in gelişine yaptığı vuruşu Uğurcan kornere çeldi. 34' Galatasaray'da Mario Lemina sarı kart gördü. 45+3' Liverpool'da Gravenberch sarı kart gördü. İlk yarı sona erdi. 46' İkinci devre başladı. 49' YİNE UĞURCAN! Sağ kanattan gelişen Liverpool atağında Frimpong'un ön direğe yerden ortasına Ekitike'nin topukla vuruşunu Uğurcan çıkardı. 54' KARŞI KARŞIYA KAÇTI! Liverpool savunmasına yapılan baskı sonrası topu kapan Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda Alisson'u geçemedi. 55' Liverpool'da sakatlanan kaleci Alisson'un yerine Mamardashvili oyuna girdi. 62' Liverpool'da Gakpo, Frimpong ve Gravenberch çıktı. Salah, Isak ve Bradley oyuna dahil oldu. 68' Liverpool'da sakatlanan Ekitike'nin yerine oyuna Mac Allister oyuna girdi. 71' Galatasaray'da Yunus Akgün ile Victor Osimhen kenara geldi. Roland Sallai ve Mauro Icardi oyuna dahil oldu. 77' Galatasaray'da Jakobs ve Icardi sarı kart gördü. 88' Penaltı iptal edildi! Ceza sahası içine doldurulan topu kontrol eden Konate, Singo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Turpin, kararını değiştirdi ve penaltıyı iptal etti.



İLK 11'LER



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen



Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Galatasaraylı Victor Osimhen'in penaltı vuruşu

BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.



Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları maçın ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kazanmalarına rağmen birçok pozisyon veren ve etkisiz performans sergileyen takımından Sallai, Sara, Icardi, Sane ve Eren Elmalı'yı Liverpool mücadelesinde yedeğe çekti.



Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Osimhen'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçını böyle takip etti.

OSIMHEN 4 MAÇ SONRA 11'DE



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi.



Yıldız santrfor, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.



SANE İLK KEZ YEDEK



Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, ilk kez bir maça yedek başladı.



Almanya'nın Bayern Münih ile sözleşmesi sona ermesinin ardından haziran ayında Galatasaray'a katılan Sane, bu sezon yapılan 8 resmi maça da ilk 11'de çıktı.



Sane, Liverpool müsabakasında yedek oturarak Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşadı.

Galatasaraylı futbolcular, Liverpool maçı öncesi ısınma hareketlerini böyle tamamladı.

RAMS PARK'TA 671 GÜN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI



Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.



"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterdi.



GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK



Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.



Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.



Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında Filistin'e destek oldu.

RAMS PARK KAPALI GİŞE



Galatasaray taraftarları, Liverpool karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.



Sarı-kırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.



İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.



AHMET ÇALIK VE JOTA UNUTULMADI



Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota anıldı.



Maç öncesinde stadyumdaki skor tabelasına fotoğrafı verilen Jota için, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Portekizli futbolcuyu alkışla yad etti.



Galatasaraylı taraftarlar, kuzey kale arkasında Ahmet ve Jota için, "Huzur içinde yatın" ve "Sizi asla unutmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında RAMS Park tribünlerini hıncahınç doldurdu.

LIVERPOOL'DA 4 DEĞİŞİKLİK



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son yapılan Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.



İngiltere temsilcisi, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike 11'i ile çıktı.



Konuk takımın yedek kulübesinde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı.



Hollandalı teknik adam, Premier Lig'in 6. haftasında 2-1 kaybettikleri Crystal Palace müsabakasına ilk 11'de başlayan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekti. Slot, bu oyuncuların yerine Frimpong, Jones ve Gakpo ve Ekitike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

