Galatasaray maçı bardağı taşırdı: Saatler sonra kovuldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti.



Bu maçın ardından Ajax, Devler Ligi'nde puansız ve son sırada kaldı. Ajax yönetimi faturayı hocaya kesti.



Ajax, Galatasaray maçının ardından teknik direktör John Heitinga'yı görevden aldığını duyurdu.



41 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 15 maçta 1.33'lük ortalama elde etmişti.



OSİMHEN'E DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Heitinga maçtan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Osimhen'i Didier Drogba ve Zlatan Ibrahimovic ile karşılaştırabilirim. Hem çok güçlü hem de hızlı. Vücut yapısı da çok iyi. Ona dikkat etmemiz lazım. Osimhen, bence şu anda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. Galatasaray'ın çok hızlı oyuncuları var. Bu takıma çok fazla geniş alan vermememiz lazı