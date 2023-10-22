Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'e kötü haber: "Eli kırılmış olabilir"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.
Münih, Bundesliga'da dün akşam karşılaştığı Mainz deplasmanının ardından mücadelenin 59. dakikasında 3. golü atan Leon Goretzka'dan kötü haber aldı.
EL KIRIĞI ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Bild'in haberine göre, Bavyera ekibi, Mainz galibiyetinin ardından Leon Goretzka'nın elini kırdığı şüphesiyle kontroller için hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.
Mücadelenin hemen ardından röntgeni çekilen Alman oyuncunun muhtemelen el parmağının kırıldığı aktarıldı.
Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı yayımlanacak.
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