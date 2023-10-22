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Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'e kötü haber: "Eli kırılmış olabilir"

Bayern Münih, ligde oynadığı Mainz 05 mücadelesinin ardından el kırığı şüphesiyle Leon Goretzka'nın kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan tetkiklerin ardından Alman futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi muhtemelen el parmağının kırıldığı kaydedildi.

Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih'e kötü haber: "Eli kırılmış olabilir"

UEFA A Grubu üçüncü maçında , sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. 

Münih, Bundesliga'da dün akşam karşılaştığı Mainz deplasmanının ardından mücadelenin 59. dakikasında 3. golü atan Leon Goretzka'dan kötü haber aldı.

EL KIRIĞI ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bild'in haberine göre, Bavyera ekibi, Mainz galibiyetinin ardından Leon Goretzka'nın elini kırdığı şüphesiyle kontroller için hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.

Mücadelenin hemen ardından röntgeni çekilen Alman oyuncunun muhtemelen el parmağının kırıldığı aktarıldı.

Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı yayımlanacak.

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