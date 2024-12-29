Galatasaray maçı öncesi Göztepe'ye müjde

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'ye 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberler geldi.

İlk devrenin son haftalarına doğru sakatlık kabusuyla boğuşan Göz-Göz'de golcü Juan Silva ve orta saha Ahmed Ildız'ın tamamen hazır olduğu bildirilirken, Mersin'de oynanan Hatayspor maçında sağ göz altı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş'in de hızla iyileştiği öğrenildi.

Sezonun 4'üncü haftasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan forvet Kubilay Kanatsızkuş da bireysel olarak çalışmalarına başladı.

Namağlup lider olan Galatasaray karşısında Juan ve Ahmed'i sahaya sürecek teknik direktör Stanimir Stoilov'un özel bir maske ile oynayabilme ihtimali olan Taha'yı ise riske etmeyebileceği öğrenildi.

Orta saha Isaac Solet ile golcü Datro Fofana'nın sezonu kapattığı sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde forvete 2, orta sahaya da 1 takviye yapılması bekleniyor.

RAKİP MANİSA FK



Özellikle Güney Amerika ve Brezilya'ya yoğunlaşan Göztepe'de Club Olimpia'dan golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le Brezilya'da Fluminense takımında forma giyen Brezilyalı golcü John Kennedy liste başında yer alıyor.

Öte yandan ikinci devre hazırlıkları kapsamında yarın 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma taraftara kapalı olarak oynanacak.

