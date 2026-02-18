Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakıldı, kaptanlığı alındı
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi Brezilyalı futbolcusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Guilherme kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı alındı.
Konyaspor, Polonya Birinci Futbol Ligi takımlarından Jagiellonia'nın Brezilyalı sol beki Guilherme'yi 2020 yılında transfer etmişti.
35 yaşındaki futbolcu beş yıldır Konya'da forma giyiyordu. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 400 bin euro.
KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi günü 20.00'da oynanacak.