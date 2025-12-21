Galatasaray maçı sonrası "Hakem bize söyledi" diyerek konuşmayı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 87. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Konuk ekipte oyuna sonradan giren Ali Yavuz Kol, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kol'un sözleri şu şekilde:

"Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız."