Galatasaray maçı sonrası isyan etti: "Anlamadık! Bu yüzden Avrupa'da başarı yok"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray 'ı ağırlayan Gaziantep FK, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini eleştiren Taşdemir, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte İsmet Taşdemir'in sözleri: "ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ" "İlk maçımız, özellikle ilk penaltıdan sonra oyun konsantremiz dağıldı. Haklı, haksız tartışılabilir ama bizim bu kadar kolay dağılmamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Oyunun genelinde iyi direnemedik. Taraftarımızı üzdük. Bunu biliyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek bir takımız."

"BU KADAR KOLAY OLMAMALI"



"Sadece dikkat çekmem gereken konu, bir tarafa VAR var, bir tarafa yok. Böyle olmaması gerekiyor. Maçın hakemi tüm kararlarda VAR'a gitti. Bir tane çaldığı yok! Bu kadar kolay olmamalı. Bugün her şey rakip için çok daha kolaydı!"



"ANLAMADIK, BU YÜZDEN AVRUPA'DA BAŞARISIZIZ"



"Pozisyonları irdelemek gerekiyor. Özellikle ilk penaltıda hakemin neden VAR'a gittiğini anlamadık. Bu olduğunda Avrupa'da bir adım ileri gidemeyiz çünkü Avrupa'da bunlar verilmiyor. O yüzden Avrupa'da başarısızız."